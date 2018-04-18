Kandıra'da petrol aranıyor!

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Kandıra Kefken’den başlayarak Kıncıllı, Alaybey, Kandıra ve İzmit’e kadar olan bölgelerde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının yanı sıra deprem fay hattı belirlenmesi için çalışmalar yürütülüyor.
TÜM MAHALLELERDE PETROL ARAMASI YAPILACAK
Kefken ve Kıncıllı Mahallelerinde tamamlanan çalışmalar Alaybey Mahallesi’nde devam ediyor. Çalışmaların Kandıra merkez dahil İzmit’e kadar olan tüm mahallelerde devam edeceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz