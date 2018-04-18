Mustafa Kurt da birliğe aday

Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt Antikkapı’da gerçekleştirdiği basın açıklamasında, 13 Mayıs’ta yapılacak olan Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği kongresinde aday olduğunu açıkladı. Basın açıklamasına Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Yaşar Yılmaz, Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt katılım gösterdi. Oda başkanları ortak aday olarak Mustafa Kurt’u desteklediklerini dile getirdiler. Birlik seçimleri için Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş geçtiğimiz haftalarda başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı.

KEMAL KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Antikkapı’da gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, geçtiğimiz gün trafik kazasında yaralanan Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Geçtiğimiz günlerde 28 yıldır Birlik başkanlığımızı yapan Kemal Kaya başkanımız tekrar aday olmayacağını açıklamıştır. Kocaeli genelindeki oda başkanlarından helallik alarak 13 Mayıs 2018’de görevini tamamlayarak Birliğe veda edeceğini basın ve kamuoyuna duyurmuştu. Bizler de kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonra ki yaşantısında sağlıklı, huzurlu uzun ömürler diliyoruz” dedi.

BİRLİĞİN AMACI ÇÖZÜM ÜRETMEKTİR

“Kocaeli genelinde Esnaf Odaları bünyesinde 52 oda ve odalara bağlı olarak resmi 65 bin resmi üyesi olan ilimizin en büyük sivil toplum örgütü olarak faaliyetini sürdürmektedir” diyen Kurt, “ Birliğin amacı kendisine bağlı odaların sorunlarını gerek ilimizde gerekse Ankara' da dile getirmek, çözüm üretmektir. Bu amaçla değerli oda başkanlarımız ve yöneticilerimiz ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde 13 Mayıs'taki yapılacak olan genel kurulda Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği başkanlığına aday olduğumuzu duyuruyoruz” şeklinde konuştu.

İLİMİZİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ

Mustafa Kurt, konuşmasının devamında, “Biz esnafımıza yaşantısı ile göze batan bir yöneticilik vadetmiyoruz, sorunları özümsemiş ve bu sorunları çözmeyi hedefleyen bir yönetim anlayışı vadediyoruz. Bu gaye ve amaç ile ilimizin en büyük sivil toplum örgütü olan birliğimize farkındalık getirmek Odalarımıza ve Esnaflarımıza katkı sağlamak, ilimizdeki diğer sivil toplum örgütleri ile beraber hareket etmek şehrimizdeki bürokrasi başta Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, siyasi parti teşkilatları ile istişareler ederek Odalarımızın sorunlarına çözüm üretmek önceliğimiz olacaktır” dedi.

YAPILACAK ÇALIŞMALARI ANLATTI

Seçildikleri takdirde hayata geçirecekleri çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Kurt, “Oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz 13 Mayıs 2018’ deki Genel Kurulda bizlere yetki verdiği takdirde kısa vade de öncelikli yapılması gereken konuların başında; Başkan ve Yönetim Kurulunun almış oldukları ücret ve huzur haklarının 0050’ si ile havuz oluşturularak Birliğimize bağlı Odalarımızın sorunlarını çözmekte kullanılacaktır. Odalarımızın sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerileri için il ve ilçelerde belli aralıklarla Oda başkanlarımız ve yönetimleriyle istişare toplantıları yapılacaktır” dedi.

SÖZ VERİYORUZ

Mustafa Kurt basın açıklamasındaki sözlerini, “Birliğimize bağlı odalarımızın üyelerinin sağlık sorunlarıyla alakalı ilimizdeki özel hastaneler ile görüşülüp sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanmaları sağlanacaktır. Odalarımızın ve üyelerimizin meslek faaliyetlerini tanıtmaları için gerek ilimizde gerekse diğer iller ve yurtdışında ki fuar organizasyonlarına katılımları için destek sağlanacaktır. Birliğimize bağlı Odalarımızın üyelerinin okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize komisyon kurularak burs verilmesi sağlanacaktır. Bütün bunların gerçekleşmesi için seçilecek olan yönetim kurulumuz adına söz veriyoruz” ifadeleriyle sonlandırdı.