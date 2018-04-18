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Potanın efeleri ODTÜ KYÖD oldu: 25-27

9 Nisan’da başlayan ve iki grupta toplam 7 takımın mücadele ettiği Okullar Arası Küçük Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde şampiyon ODTÜ KYÖD Ortaokulu oldu.

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İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Bahçeşehir Kolejini 27-25 mağlup eden ODTÜ KYÖD zirveyi kimseye bırakmadı.

ARDA AŞ!

Müthiş bir çekişme içerisinde geçen maçta ODTÜ KYÖD adına Arda Yürür ve Arda Polat 27 sayının 24’üne imza atarak şampiyonluğun mimarları oldu.Bahçeşehir’de Yağız’ın 10, Kaan’ın da 9 sayısı yeterli olmadı. Üçüncülük maçında ise Ford Otosan Ortaokulu’nu 49-14 mağlup eden Ulusal Egemenlik Ortaokulu kürsüde kendine yer buldu. Ulusal Egemenlik’in yıldızı Muhammed Emin Taşçı attığı 30 sayı ile yine parmak ısırttı. Maçın ardından ilk 4 takım kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

ŞAMPİYONLUK MAÇI

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 25 ODTÜ KYÖD: 27

SALON: Atatürk

HAKEMLER: İldir Kuka***, Oğuzhan Alemdağ***

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Kaan Beyazıt Şakalar*** (9), Yağız Pehlivan*** (10), Tura Kanber** (4), Mehmet Efe Demirtay* (2), Abdülkadir Tura Özden, Mehmet Efe Demiray, Efehan Güray, Mehmet Başol, İbrahim Onat Yılmaz, Sıtkı Çağ, Doğan Sığırlı, Can Özün

ODTÜ KYÖD: Arda Yürür**** (15), Arda Polat*** (9), Ümit Alp Kocatepe* (2), Emin Oytun Urgan* (1), Fehmi Emin Akova, Emir Akay Kurt, Muhammed Güneş, Görgün Yiğit Ünsal, Baler Çekmece, Hakan Eray Çalışkan, Cem Sezer Ak, Deniz Yıldız

  1. PERİYOD:4-4
  2. PERİYOD:10-8
  3. PERİYOD: 20-17

MAÇ SKORU: 25-27

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

ULUSAL EGEMENLİK (A) ORTAOKULU: 49 FORD OTOSAN ORTAOKULU: 14

SALON: Atatürk

HAKEMLER: İldir Kuka***, Berkan Kırca***

ULUSAL EGEMENLİK (A) ORTAOKULU: Muhammed Emin Taşçı**** (30), Kerem Murat Özdemir*** (6), Ömer Dündar***(6), Kaan Murat Özdemir*, Ege Çınar Yalılı** (2), Asım Samet Özkum** (2), Yusuf Özkan** (1), Yusuf Poyraz Dalkıç**(2), Efe Akçam, Emre Zafer Anlar, Barış Çavuş

FORD OTOSAN ORTAOKULU: Yusuf Can Artuç** (4), Ardal Dedeoğlu** (4), Sait Emre Ör* (2), Muhammed Zorlu* (2), Efe Yüksel* (2), Samet Celil Fındık, Duran Ankara, Tolga Yalın, Batuhan Erbay

  1. PERİYOD:22-6
  2. PERİYOD:33-6
  3. PERİYOD: 45-6

MAÇ SKORU: 49-14

Bugün 11:37 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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