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Bugün 11:56 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:59 TSİ )

Kullar’da turnuva şöleni!

Kullarspor’un yeni tesislerinde şölen havasında turnuva düzenlendi.

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Kullarspor, İlimtepe Gençlerbirliği, Karamürsel İdmanyurdu ve Hisareynspor U-11 ile 12 gruplarının yer aldığı organizasyon bir birinden güzel görüntülere sahne oldu. 1 gün süren ve tüm takımların 4’er maç yaptığı mini turnuvadaki maçlar 30’ar dakikadan 2 devre halinde oynandı. Ailelerin de ilgi gösterdiği etkinlik herkesin yüzünü güldürdü. 

DEV TURNUVA GELİYOR

Turnuvada birinci Karamürsel İdmanyurdu, ikinci Hisareynspor, üçüncü Kullarspor ve dördüncü de İlimtepe Gençlerbirliği oldu. Kullarspor’danAyhan Özkar, Sinan Erkul, Abdullah Çelikyılmaz, Furkan Çalışkan ve Tolga Dalkıran, İlimtepe Gençlerbirliği’nden Murat Durul, Karamürsel İdmanyurdu’ndan Cem Baki ve Cihan Yardım, Hisareynspor’dan da Muammer Akçay ile Öner Akdoğan teknik adam olarak görev aldılar. Kullarspor Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş yeni tesislerin resmi açılışında büyük çaplı bir turnuva düzenleyeceklerini belirtti. Ali KÖKSAL – Özel Haber

Bugün 11:56 TSİ - Spor

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