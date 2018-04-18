Kaybedenler Kulübü, KAYBETTİ: 8-1

Turnuvada 4 grupta toplam 16 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Turnuva takımlarından Kaybedenler Kulübü ilk maçını farklı skorla kaybetti.
ELLİBEŞ BAŞARI DİLEDİ
Açılışa Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, İlçe Gençlik Spor Müdürü Hasan Ceyhan, Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu, başta olmak üzere, Belediye Birim Müdürleri, Turnuvaya katılan takımların temsilcileri ve Sporseverler katıldılar. Açış konuşmasını yapan Başkan Ellibeş turnuvaya katılan tüm takımlara başarı diledi.
GÜNÜN SKORLARI
Pazarcılar Odası- Kaybedenler Kulübü: 8-1
Tektaş Mermer- Mina Çiftlik: 1-0
Carverspor- Musaoğlu FC: 3-1
Harbişspor - Abant Su: 9-0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz