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Bugün 11:59 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:02 TSİ )

Kaybedenler Kulübü, KAYBETTİ: 8-1

Gölcük Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 19. Geleneksel futbol turnuvası Kavaklı'daki Gölcük Belediyesi Spor Tesislerinde tertip edilen törenle başladı.

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Turnuvada 4 grupta toplam 16 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Turnuva takımlarından Kaybedenler Kulübü ilk maçını farklı skorla kaybetti.

ELLİBEŞ BAŞARI DİLEDİ

Açılışa Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, İlçe Gençlik Spor Müdürü Hasan Ceyhan, Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu,  başta olmak üzere, Belediye Birim Müdürleri, Turnuvaya katılan takımların temsilcileri ve Sporseverler katıldılar. Açış konuşmasını yapan Başkan Ellibeş turnuvaya katılan tüm takımlara başarı diledi.

GÜNÜN SKORLARI

Pazarcılar Odası- Kaybedenler Kulübü: 8-1

Tektaş Mermer- Mina Çiftlik: 1-0

Carverspor- Musaoğlu FC: 3-1

Harbişspor - Abant Su: 9-0

Bugün 11:59 TSİ - Spor

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