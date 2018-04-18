Onur Kından konuklarına teşekkür etti

Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu Öğrenci Sorumlusu Onur Kından ve yönetimi tarafından düzenlenen “Amatör Ruhunu Kaybetmeyen Profesyoneller” adlı panelin ikincisine Avrupa ve Dünya Karate Şampiyonu İzmitli sporcu Haldun Alagaş ile ünlü spor yorumcusu Önder Özen katılmıştı. Gazetemiz spor muhabiri Erdem Övüç’ünmoderatörlüğündeki panel son derece verimli geçmiş, salonu dolduran öğrenciler keyifli bir etkinliği geride bırakmıştı. Onur Kından, davetlerini geri çevirmeyen konuklarına teşekkür etti ve önümüzdeki yıl üçüncü kez bu etkinliği gerçekleştirmek istediklerini belirtti.