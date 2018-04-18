Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:03 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:04 TSİ )

Onur Kından konuklarına teşekkür etti

Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu Öğrenci Sorumlusu Onur Kından ve yönetimi tarafından düzenlenen “Amatör Ruhunu Kaybetmeyen Profesyoneller” adlı panelin ikincisine Avrupa ve Dünya Karate Şampiyonu İzmitli sporcu Haldun Alagaş ile ünlü spor yorumcusu Önder Özen katılmıştı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu Öğrenci Sorumlusu Onur Kından ve yönetimi tarafından düzenlenen “Amatör Ruhunu Kaybetmeyen Profesyoneller” adlı panelin ikincisine Avrupa ve Dünya Karate Şampiyonu İzmitli sporcu Haldun Alagaş ile ünlü spor yorumcusu Önder Özen katılmıştı. Gazetemiz spor muhabiri Erdem Övüç’ünmoderatörlüğündeki panel son derece verimli geçmiş, salonu dolduran öğrenciler keyifli bir etkinliği geride bırakmıştı. Onur Kından, davetlerini geri çevirmeyen konuklarına teşekkür etti ve önümüzdeki yıl üçüncü kez bu etkinliği gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Bugün 12:03 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
3.Lig’e yükselme maçı Eskişehir’e alındı! mask
3.Lig’e yükselme maçı Eskişehir’e alındı!
Bu maça biletle değil kitapla girilecek mask
Bu maça biletle değil kitapla girilecek
Karacabey maçı önemli, çünkü... mask
Karacabey maçı önemli, çünkü...
Puanı resmen tek başına aldı mask
Puanı resmen tek başına aldı
Kocaeli Masterler’in gündemi yoğun mask
Kocaeli Masterler’in gündemi yoğun
Günün maçları bu haberde! mask
Günün maçları bu haberde!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı mask
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı
Vatandaş belediyenin girişini kapattı! mask
Vatandaş belediyenin girişini kapattı!
Belediye uyardı: Son gün 30 nisan! mask
Belediye uyardı: Son gün 30 nisan!
MHP'li başkan eşi tarafından vuruldu! mask
MHP'li başkan eşi tarafından vuruldu!
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı! mask
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı!
Kartepe'de intihar! Tabanca ile... mask
Kartepe'de intihar! Tabanca ile...

GALERİ

Biz İzmitiz grubu, mest etti mask
Biz İzmitiz grubu, mest etti
Otoparkta yangın! Kameralara yansıdı... mask
Otoparkta yangın! Kameralara yansıdı...
Körfezli öğrencilerden Nijerya’daki kardeşlerine su tankı mask
Körfezli öğrencilerden Nijerya’daki kardeşlerine su tankı
Lise öğrencisinin kullandığı motosiklet kaza yaptı! mask
Lise öğrencisinin kullandığı motosiklet kaza yaptı!
4 kişinin öldüğü kaza kamerada! mask
4 kişinin öldüğü kaza kamerada!
Oturma eylemine su engeli! mask
Oturma eylemine su engeli!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL