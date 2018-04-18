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Akkurt, Yalova’nın en büyük özel hastanesini satın aldı

Kocaelili iş adamı, AKKURT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, Yalova’nın en büyük özel hastanesi olan, 203 yatak kapasiteli Özel Atakent Hastanesi’ni satın aldı.

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Kocaelili iş adamı, AKKURT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, Yalova’nın en büyük özel hastanesi olan, 203 yatak kapasiteli Özel Atakent Hastanesi’ni satın aldı. 2008 yılında kurulan, 2017 yılında 4 katlı ve toplamda 15 bin metrekare kapalı alana sahip yeni binasına taşınan Özel Atakent Hastanesi, son teknolojik donanımı ile dikkat çekiyor.

320 KİŞİ ÇALIŞIYOR

43 yataklı yoğun bakım ünitesi, 5 adet donanımlı ameliyathanesi ve bünyesindeki Nükleer Tıp Ünitesi ile dikkat çeken Özel Atakent Hastanesi’ne ait olarak 150 araçlık otopark da bulunuyor. Yalova bölgesindeki en büyük özel hastane olarak bilinen Özel Atakent’te 27 uzman hekimin yanı sıra 106 sağlık çalışanı ve toplamda 320 personelin istihdam edildiği açıklandı.

10 NİSAN’DA DEVREDİLDİ

Öte yandan hastanenin geride kalan 10 Nisan’da AKKURT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt tarafından satın alındığı ve kurumun Akkurt Grup bünyesinde faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

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Yorumlar

(2)
02

Nurettin Güney - Hayırlı ve Uğurlu Olsun.

Yanıtla . 0Beğen 18 Nisan 12:37
01

Nurettin Güney - Kemalettin Akkurt abimize yeni hastahanemiz hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum.

Yanıtla . 0Beğen 18 Nisan 12:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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