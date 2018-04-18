Ceyhan: Bizim için seçimin ne zaman olduğu önemli değil

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, haftalık olağan basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ceyhan yaptığı açıklamalarda 21 Nisan itibariyle teşkilat mensubu eğitimlerine başlayacaklarını ifade ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği erken seçim iddialarıyla ilgili ise ise, ““AKP teşkilatları için seçimin hangi gün olduğunun önemi yoktur. Biz her zaman seçim yarın yapılacakmış gibi çalışıyoruz. Biz her zaman hazırız” dedi.

DANIŞMA MECLİSİNE 3 BİN 940 KİŞİ KATILDI

Basın açıklamasında konuşan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Geçtiğimiz hafta cumartesi günü 103. Danışma toplantımızı gerçekleştirdik. Açıkcası Antikkapı’ya sığmayacağını düşünüyorduk. Teşkilat mensuplarımızın %95’inin katılımıyla gerçekleşen toplantımızda arkadaşlarımızın enerjisinin heyecanının ilk günkü gibi olmasını görmek bizleri çok mutlu etti. Toplantımıza 3 bin 940 kişi katıldı” ifadelerinde bulundu.

TARLADA İZİMİZ VAR

Ceyhan, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı sunumlara baktığımızda çok şükür ki tarlada izimiz olduğunu görüyoruz. Biz Kocaeli’de ve tüm ilçelerinde söz verdiğimiz hizmetlerin bir çoğunu yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Tabi ki her sorunu çözdüğümüzü iddia etmiyoruz. Fakat verdiğimiz sözlerin arkasında sonuna kadar duruyoruz. Her ilçemizin beyannamelerini değerlendirdiğimizde ilçe belediyelerimizde sözlerin %85’inin gerçekleştiğini görüyoruz. Yakın zamanda bu rakamların %100’e ulaşacağına inanıyoruz” dedi.

ALTI BOŞ CÜMLELERE CEVAP VERMİYORUZ

Ceyhan, “Danışma meclisinde de söylediğim gibi muhalefet partilerinin altı boş cümlelerine cevap vermekle vakit kaybetmiyoruz. Bizim işimiz milletimizin talepleri doğrultusunda eksiklerimizi gidermektir. Biz cümbüş ittifakının yersiz açıklamalarına cevap vermiyoruz. Eğer bu kente yararlı olarak söyleyecekleri bir şey varsa dikkate alırız” ifadelerinde bulundu.

TEŞKİLAT EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

Ceyhan, “Geçen haftalarda söylediğimiz gibi teşkilat olarak eğitimi her önemsedik. Ve başarımızın ana nedenlerinden birinin eğitime verdiğimiz önem olduğunu belirtmiştik. Eğitim çalışmalarımıza bu hafta başlıyoruz. 21 Nisan’da birinci etabı 5 Mayıs’da ise ikinci etabına il ve ilçe kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kademe birimleri, belediye başkanları ve mahalle başkanları olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımızı eğitime alacağız. Bu eğitimlerde teşkilat yapısı konusunda ki eğitimleri Başbakan Yardımcısı Fikri Işık verecek. Kendisinin il başkanlığı döneminden bugüne kadar teşkilat yapısına ne kadar hakim olduğunu biliyoruz. Bu eğitimlerde teşkilat mensuplarımıza oldukça yararlı olacaktır. Diğer derslerimizi de milletvekilleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu verecek” dedi.

SEÇİME HER ZAMAN HAZIRIZ

Erken seçim iddialarıyla ilgili konuşan Ceyhan, “Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu erken seçim çağrısını hep birlikte takip ettik. Biz AKP olarak bir yandan kongrelerimizi yaptık. Bir yandan da mahalle koordinasyon toplantılarımızı gerçekleştirdik. Şuan itibariyle mahallerimizde bütün seçim çalışmalarını tamamladık. 472 mahallenin tamamında mahalle teşkilatlarımızı tamamladık. Sandık yönetim kurulu üyelerimizi tamamladık. Her sandık için 4’er kişiden oluşan ekiplerimizi nihayete erdirdik. Üye anlamında çalışmalarımıza başladık. 1 Nisan itibariyle 15 gün içerisinde 2 bin 500 üye kaydı yaptık” ifadelerinde bulundu.

BİZ SOKAKTAYIZ AMA ONLARI GÖREMEDİK

Ceyhan son olarak, “AKP seçimin ne zaman olduğuna bakmaz. İster şimdi olsun. İster Kasım’da olsun. Biz her zaman seçime hazırız. Cümbüş ittifakı seçime hazır olduklarını ifade ediyor. Fakat biz sokaktayız. Onların hiç birini sokakta görmüyoruz. Bugün çıkacak olan karar hangi noktada olursa olsun. Kocaeli teşkilatları kurulduğu günden bugüne kadar yarın seçim olacak gibi hazırlanmaktadır. AKP Kocaeli teşkilatları olarak seçime her zaman hazır olan bir teşkilattır” dedi.