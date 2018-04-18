Necmi Özen toplantılara katılmaya devam ederse...

Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri AKP’li Necmi Özen, "Yaşasın kadınlar, kadınlar yaşasın" pankartının ‘photoshop’ yöntemiyle "Kadına özgürlük, sevişiriz, cenabet gezeriz Tayyip sana ne, yaşasın laiklik" şeklinde değiştirilmiş hâlini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu paylaşım üzerine CHP’lilerin ve kadınların büyük tepkisini çeken hakkında soruşturma açılan Özen’in uzun bir aradan sonra tekrar Büyükşehir Belediyesi haftalık olağan encümen toplantısına katılmasına tepki gösteren CHP Derince İlçe Başkanı Büyükşehir Meclis üyesi Nihat Değer bugün gerçekleşen toplantıyı yine terk etti.

AYNI ORTAMDA BULUNMAK İSTEMİYORUZ

Büyükşehir Belediyesinin haftalık olağan encümen toplantısını terk eden CHP Derince İlçe Başkanı Büyükşehir Meclis üyesi Nihat Değer, “Her hafta Çarşamba günü saat 10.30 da Büyükşehir’de gerçekleşen encümen toplantısına bu hafta Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri AKP’li Necmi Özen hiçbir şey olmamış gibi yine katıldı. İdari ve adli soruşturması devam eden Necmi Özen’in karar verilene kadar toplantılara katılmasını doğru bulmadığımızı, kadınları dışlayan aşağılayan bu şahsiyetle aynı ortamda bulunmak istemediğimizi her defasında belirtmemize rağmen kendisinin toplantılara katılmasına hala müdahale edilmiyor. Ben de tepkimi göstererek toplantıyı terk ettim “ dedi.

KOMİSYON TOPLANTILARINA KATILIMI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ

Konuyla alakalı konuşan CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Necmi Özen’in cezai soruşturması devam ediyor. Biz CHP Örgütü olarak bu konunun peşini bırakmıyor ve takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bu şahıs haftaya gerçekleşecek olan encümen toplantısına da katılırsa kitlesel olarak Büyükşehir’in önünde demokratik tepkimizi göstereceğiz. Gerekirse komisyonlarda bulunan diğer arkadaşlarımızın da komisyon toplantılarına katılmalarını gözden geçireceğiz” ifadelerini kullandı.