İSU’dan Körfez’e 300 milyonluk yatırım

AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, dün parti binasında düzenlenen basın toplantısı ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İlçede yapılan, devam eden ve yeni dönemde hayata geçirilecek projeler hakkında açıklamalar yapan ilçe başkanı Söğüt, İSU Genel Müdürlüğü tarafından ilçede yapılacak dev yatırım hakkında da bilgiler verdi. Söğüt, İSU eli ile ilçedeki tüm alt yapının yenileneceğini söyledi. Basın toplantısında Söğüt’e yardımcıları Yusuf Eryarsoy, Selami Tanış, Fehmi Öztürk ve Kadir Alçık da eşlik etti.

300 MİLYONLUK YATIRIM

Uygulamanın daha önce Derince’de yapıldığını kaydeden Söğüt, “Derince’de şu anda oldukça ilerleme kaydedildi. Körfez ilçemiz için de bu çalışma ile ilgili ihale İSU tarafından yapıldı. Bu ihale sadece işçilik için gerçekleşti ve yaklaşık 100 milyon liralık bir miktarı kapsıyor. Ayrıca İSU, yaklaşık 100 milyon liralık malzemeyi de kurum olarak temin edilecek. İlçenin temiz su, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı tamamen yenilenecek. Daha sonrasında yapılacak üst yapı çalışmaları ile yatırım miktarı 300 milyon lirayı bulacak. Bu çalışma 3 yıl içinde tamamlanacak” dedi.

“OTOGAR DA YAPILACAK”

İlçeye bir otogar yapılması için projenin de geliştirildiğini kaydeden Söğüt, “Karayollarına ait olan Burger King bölgesindeki yaklaşık 400 dönümlük arazi Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Bu arazinin 15-20 dönümlük bölümüne bir terminal kurulacak ve bunun yapımını Büyükşehir üstlenecek. Kalan diğer alan ise TIR parkı yapımı için kullanılacak. Bu da ilçemiz için önemli bir hizmet olacak” diye konuştu.

TARİHİ PROJELER

Konuşmasında ilçede yapılan yatırımları tek tek anlatan Söğüt, “Büyükşehir ve ilçe belediyemizin eli ile yapılan birçok çalışma var. Hereke Kalesi, Taşköprü ve Telgrafhane gibi tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkarıyoruz. Hereke Kalesi’nde ikinci etap da tamamlandı ve şimdi üçüncü etap için çalışmalar başlamak üzere. Bu çalışma ile Hereke Kalesi tamamen gün yüzüne çıkmış olacak. Yelken kulübümüzün bulunduğu yerde ise Sultan Abdülaziz Av Köşkü yapılacak. Bu işin ihalesi kısa zamanda yapılacak” dedi.

ÜNİVERSİTE BİNASI AĞUSTOSTA TESLİM

Eğitime yönelik yapılan yatırımlardan da söz eden ilçe başkanı Söğüt, “Eski belediye hizmet binamızın yıkılarak yapılan yeni binamızda üniversite hayatı önümüzdeki dönem başlayacak. Bu hizmetle ilçemizin üniversite özlemi bitecek. Binanın teslimi ağustos ayında yapılacak. Yabancı diller meslek yüksek okulu ve uluslararası ticaret ve lojistik meslek yüksekokulu gelecek. İlerleyen yıllarda 5 bin öğrenci burada eğitim görecek. İnsanımıza ve esnafımıza büyük katkı olacak” diye konuştu.

HUKUK FAKÜLTESİ GELİYOR

İlçeye getirilecek ikinci üniversite projesi hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Söğüt, şöyle konuştu: “Hereke’de belediye hizmet binasının karşısındaki alana 17 bin metrekare kapalı alana sahip bir üniversite inşaatı yapılacak. Bunun projesi hazır ve ihaleye çıkma aşamasında. Burada hukuk fakültesinin gelmesi bekleniyor. İhale bedeli de yaklaşık 20 milyon bedele sahip. Ayrıca ilçemizde belediye elinin değmediği okul neredeyse kalmadı. Verilen burslarla üniversite öğrencilerimize destek oluyoruz. Eğitimin her alanında gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetindeyiz” diye konuştu.

SARNIÇ HAN PROJESİNDE MÜTEAHHİT İFLAS ETTİ

Söğüt açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İlimtepe’ye kültür merkezi, AVM ve kapalı pazar yapılacak. Sarnıç Han’da müteahhit iflas etti, ancak işten de çekilmedi. Konu hakkındaki fesih işlemi devam ediyor. Çalışma ile ilgili yeniden ihale süreci başlayacak. Ayrıca Hacı Osman Mahallesi’ne kapalı pazar, iş merkezi ve yurt binası yapılacak ve ihale aşamasında. Yarımca-İlimtepe yolu asfalt çalışması bu yaz tamamlanacak. Aynı zamanda Yukarı Hereke ve belde merkezinde de yine kapalı pazarlar yapılacak.”

HASTANE YAPILACAK

Körfez Belediyesi tarafından yapılacağı açıklanan hastane projesi hakkında bilgi veren Söğüt, “Bu işi aslında Sağlık Bakanlığı yapmalıydı, fakat hastanemizin Sopalı’ya yakın olması nedeniyle bakanlık böyle bir projeye sıcak bakmıyordu. Bu nedenle belediye işi üstlendi. Yakın zamanda ihalesi yapılacak. İhaleye çıkılması bekleniyor” dedi.

GALERİCİLER SİTESİ YAPILACAK

Yarımca Sanayi Sitesi ile ilgili de açıklama yapan Söğüt, “Sitemiz ilçemize ve esnafımıza yetmiyordu. Bu yüzden bitişiğindeki arazinin 12 dönümlük kısmına 120 yeni dükkan yapmak için çalışmalar yapılmaya başladık. Kalan 4.5 dönümlük arazide ise bütün bölgeye hitap edecek bir Galericiler Sitesi kurulacak. Burada 26 dükkan yapılarak vatandaşa satılacak. İlçemizdeki tüm galericiler burada toplanacak. Ayrıca 5 ayrı mahallede bilgi evi kurulacak. Kısacası bu yıl yapılacak çalışmalarda Körfez ilçemiz tam anlamıyla şantiyeye dönecek” dedi.