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Kiritik görüşme sona erdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Kritik görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Kritik görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.

BAHÇELİ DÜN ÖNERİDE BULUNMUŞTU

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin dünkü grup toplantısında cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılması önerisinde bulunmuştu. Bahçeli, konuşmasında, "26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur." ifadesini kullanmıştı.

EN SON 18 ŞUBAT'TA BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mecliste dün gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, Bahçeli ile bir araya geleceklerini açıklamıştı. Öte yandan, Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi en son 18 Şubat Pazar günü kabul etmişti ve görüşme 45 dakika sürmüştü.

Bugün 13:40 TSİ - Siyaset

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