Edinilen bilgiye göre, Şirinköy Mahallesi 1 Mart Caddesi'nde Hakkı Okumuş yönetimindeki 41 GB 168 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle dereye uçtu. Kazada sürücü Okumuş ve araçta yolcu olarak bulunan Çiğdem Bayram yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Acil 112 Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.
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Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı!
Gölcük ilçesinde dereye uçan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
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Bugün 13:54 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz