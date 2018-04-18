Küçükler Futsal’da Şampiyon Hızır Reis: 3-2

5 Nisan’da başlayan ve 5 takımın puan usulüyle karşılaştığı şampiyonada, Hızır Reis Ortaokulu son maçta Başiskele Yuvacık Ortaokulu’nu çekişmeli geçen maç sonunda 3-2 yenerek kupaya uzandı.

KUPALARINI ALDILAR

Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan final maçında Hızır Reis’in gollerini Alihan Bakar (2) ve Yağız Subaşı atarken, Berkay Kurtoğlu’nun iki Başiskele Yuvacık için yeterli olmadı. Turnuvada üçüncülüğü Edebali’yi 2-1 mağlup eden Özel Bilgi Küpü Koleji elde etti. Bilgi Küpü’nün gollerini Atalay Yılmaz ve Efe Alp Arslan attı. İlk dört sırayı alan okullara kupa ve madalyaları törenle verildi.

HIZIR REİS ORTAOKULU: 3 BAŞİSKELE YUVACIK ORTAOKULU: 2

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Fatih Yavuz***, Gökmen Ortak***

HIZIR REİS: Saadettin Efe Keskin***, Yağız Subaşı***, Alihan Bakar***, Beratcan Aslan***, Samet Doğu Kurtuluş***, Kahraman Öz***, Kadirhan Efe Acar***, Zeki Demirci***, Egemen Can Yakar**, Tunahan Tunalı**, Berat Tirolar***, Mustafa Kerem Kuru***

BAŞİSKELE YUVACIK: Tayip Erdoğan Apaydın***, Yunus Emre Tokdemir**, Mustafa Yılmaz**, Uğur Taşpınar**, Berkay Kurtoğlu***, Abdülsamet Karaosmanoğlu***, Alican Damar**, Kadircan Koçal***, Abdülsamet Kılıç**, Fevzi Karaaslan**

GOLLER: Alihan (2), Yağız (Hızır Reis), Berkay (2) (Başiskele)

ÖZEL BİLGİ KÜPÜ KOLEJİ: 2 YAHYA KAPTAN EDEBALİ: 1

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Gökmen Ortak***, Fatih Yavuz***

ÖZEL BİLGİ KÜPÜ KOLEJİ: Enes Hidayet Özkul***, Atalay Yılmaz***, İsmail Arda Şentürk***, Efe Alp Arslan***, Hasan Ali Tandoğan***, Yusuf Alp Ayhan***, Efeberk Çıtak***, Metehan Coştu**, Sami Tuna Tezerer**

YAHTA KAPTAN EDEBALİ: Atilla Eren Erkan***, Mustafa Erdoğan**, Göktay Tuncer***, Çağan Ercan***, Deniz Karayel**, Yiğit Efe Kotan**

GOLLER: Atalay, Efe Alp (Bilgi Küpü), Çağan (Edebali)