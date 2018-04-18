Kocaeli Güneşspor sezonun değerlendirmesini yaptı

A takımı ile Süper Amatör Play-Off grubunda yer alan, U-19 ile Türkiye şampiyonasına giden, 14,15 ve 16 yaş gruplarında Türkiye şampiyonasına gitmeyi son maçta hatta son dakikalarda kaçıran, U-17’lerde Play-Off grubunda 2’de 2 yapan Kocaeli Güneşspor’da yönetim ve teknik adamlar sezonun değerlendirmesini Yuvacık Saklı Vadi’de yaptı.

YÖNETİCİ EŞLERİ DE YER ALDI

Başkan Nebil Uzun’un yanı sıra Başkanvekilleri Yalçın Balaban ve Mustafa Bozkurt, yöneticiler Ahmet Topuz, Ali Şentürk, Hamdi Yılmaz, Azize Karaaslan, Semih Aydın ve İbrahim Şerefoğlu, teknik adamlar Mehmet Tanrıverdi, Necmi Tükel, Cihan Özkul, Erhan Okur ve Erdal Demirören, konuklar Özgür Yıldırım ve Abdulvahap Arslan ile yönetici eşleri toplantıda yer aldılar.