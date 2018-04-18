Çakır, Eskişehir’de oynanacak olan final maçını izlemek ve takımına destek olmak isteyen tüm taraftarların bilet giderlerini karşılayacak. Çakır öte yandan maçına özel taraftar tişörtü yaptıracak.
Bugün 14:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:20 TSİ )
Çakır’dan Gebzespor’a destek
Gebzespor’un eski başkanlarından İlker Çakır’dan Gebzespor’a bir destek daha.
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Bugün 14:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz