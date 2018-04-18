Erdoğan 15.30'da açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü, yarım saat sürdü.
Erdoğan açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da açıklama yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz