Kocaelispor, yasağı aşmaya çalışıyor

Maç öncesi yapılan İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Kocaelispor taraftarını üzecek haber geldi. Karacabey Kaymakamlığı Kocaelispor’a deplasman yasağı getirdi. Konu ile ilgili gerek yönetimin, gerekse de Hodrimeydan Grubu yasağı aşma girişimlerine başladı.

ÇOK MU ZOR?

Karacabey Birlikspor’un bu sezon oynadığı tüm maçlarda deplasman yasağı getiriliyor. Kocaelispor taraftarı da yasaktan nasibini aldı! Konu ile ilgili olarak Hodrimeydan Taraftar Grubu Lideri Enver Güler net konuştu. Güler “Karacabey Kaymakamlığı ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Sadece bize değil, tüm takımlara deplasman yasağı getiriliyor. 100-200 kişinin güvenliğini sağlamak bu kadar zor mu” dedi. Ancak Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu’nun yasak konusunda kararının net olduğu öğrenildi.

SORUN ÇIKMAYACAĞINI GARANTİ EDİYORUZ

Güler sözlerine şu şekilde devam etti: Kocaelispor taraftarı olarak bu sezon her deplasmanda bulunduk. Urfa’da, Cizre’de rakip taraftarlarımızın evlerinde ağırlandık ve en küçük bir olaya karışmadık. Bursa da böyle olacağının garantisini veriyorum. Otobüs organizasyonu olmazsa münferit olarak maça gidilebilir. Çünkü sporcu aileleri ve arkadaşları maçı izlemek isteyecektir. Buna engel olmamız mümkün değildir. Yasak kalkmalı ve sorunsuz bir şekilde maçı izlemeliyiz.