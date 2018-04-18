Hamza’nın yerine Mert

Sefa’nın forvet arkasında değerlendirileceği maçta Mert ile birlikte Mesut’un savunma önünde mücadele edeceğine kesin gözü ile bakılıyor.Kadroda değişikliğe gitmeyeceği öğrenilen Teknik Direktör Galip Gündoğdu, kendilerine yakışan futbolu sahaya yansıtacaklarını belirtti ve Bursa’dan galibiyet ile dönmek istediklerini vurguladı.