Sefa’nın forvet arkasında değerlendirileceği maçta Mert ile birlikte Mesut’un savunma önünde mücadele edeceğine kesin gözü ile bakılıyor.Kadroda değişikliğe gitmeyeceği öğrenilen Teknik Direktör Galip Gündoğdu, kendilerine yakışan futbolu sahaya yansıtacaklarını belirtti ve Bursa’dan galibiyet ile dönmek istediklerini vurguladı.
Bugün 14:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:49 TSİ )
Hamza’nın yerine Mert
olan Yeşil Siyahlılarda cezalı olan Kaptan Hamza’nın yerine Mert Yavuz’un 11’de sahaya çıkacağı düşünülüyor.
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Bugün 14:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz