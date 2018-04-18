Kocaelispor hız kesmiyor

Yarın ve Cuma günü İsmetpaşa Stadı’nda antrenmanlarını yapacak Yeşil Siyahlılar çalışmalarda hız kesmiyor. Önceki günkü antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Teknik Direktör Galip Gündoğdu takımı 3’e böldü. Kızılcabölük maçında 11 oynayan futbolcular düz koşu yaptı, diğer grup denge ve koordinasyon çalışırken, üçüncü grup ise ayak tenisi maçı yaptı. Gruplar değişmeli olarak bu hareketleri yaptıktan sonra son bölümde 10’ar dakikadan 2 devre çift kale maça geçildi. Son derece tempolu geçen maçta zaman zaman küçük sakatlıklar da yaşandı.