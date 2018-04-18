Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde Hüseyin Çetin yönetimindeki 34 JU 1282 plakalı otomobil, S.P. yönetimindeki 41 HS 485 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Çetin, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Otomobille ticari araç çarpıştı!
Körfez ilçesinde otomobille ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz