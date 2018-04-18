Otomobille ticari araç çarpıştı!

Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde Hüseyin Çetin yönetimindeki 34 JU 1282 plakalı otomobil, S.P. yönetimindeki 41 HS 485 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Çetin, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.