3. Lig finalleri Ankara’da olacak

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12-15 Nisan'da gerçekleştirilen Play-Off müsabakaları sonucunda Kadınlar 2. Ligi'ne çıkmaya hak kazanan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün Türkiye şampiyonluğu maçlarını oynayacağı yer belli oldu. Maçlar Ankara Gölbaşı Sentetik Sahası’nda oynanacak. Yarı final eşleşmeleri, 20 Nisan'da yapılacak kura çekiminde belirlenecek. Kızlarımızın rakipleri 7 Eylül Gençlik Spor, Aksaray Hasandağı Spor ve Dicle Aslan Spor olacak. 4 takım arasında zirvede yer alacak olan takım Türkiye Kadınlar 3. Ligi şampiyonu olacak.