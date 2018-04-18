12-15 Nisan'da gerçekleştirilen Play-Off müsabakaları sonucunda Kadınlar 2. Ligi'ne çıkmaya hak kazanan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün Türkiye şampiyonluğu maçlarını oynayacağı yer belli oldu. Maçlar Ankara Gölbaşı Sentetik Sahası’nda oynanacak. Yarı final eşleşmeleri, 20 Nisan'da yapılacak kura çekiminde belirlenecek. Kızlarımızın rakipleri 7 Eylül Gençlik Spor, Aksaray Hasandağı Spor ve Dicle Aslan Spor olacak. 4 takım arasında zirvede yer alacak olan takım Türkiye Kadınlar 3. Ligi şampiyonu olacak.
Bugün 14:56 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:57 TSİ )
3. Lig finalleri Ankara’da olacak
12-15 Nisan'da gerçekleştirilen Play-Off müsabakaları sonucunda Kadınlar 2. Ligi'ne çıkmaya hak kazanan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün Türkiye şampiyonluğu maçlarını oynayacağı yer belli oldu.
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Bugün 14:56 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz