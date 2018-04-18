Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin erken seçim zirvesi sonrası flaş gelişme. Başbakan Binali Yıldırım Erdoğan ile görüşmek için Külliye'ye gitti.
Bugün 15:00 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:32 TSİ )
Başbakan Beştepe'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin erken seçim zirvesi sonrası flaş gelişme.
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Bugün 15:00 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz