Kıskançlık yüzünden dini nikahlı eşi Serpil Ertekin'i 16 yaşındaki oğlunun gözleri önünde, tabancayla 5 el ateş ederek vuran ve ölümüne sebep olan Duran G., dün gece polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Yuvam Akarca mevkisinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Duran G. bugün mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.
Bugün 15:24 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:39 TSİ )
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı!
Kıskançlık yüzünden dini nikahlı eşini öldüren Duran G. adliyeye sevk edildi.
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Bugün 15:24 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz