Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı!

Kıskançlık yüzünden dini nikahlı eşi Serpil Ertekin'i 16 yaşındaki oğlunun gözleri önünde, tabancayla 5 el ateş ederek vuran ve ölümüne sebep olan Duran G., dün gece polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Yuvam Akarca mevkisinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Duran G. bugün mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.