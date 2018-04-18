Son olarak Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, birlik başkanlığına getirilen Mamik’i kutladılar. Buluşmada konukları ile yakından ilgilenen Faruk Mamik, birliğin kuruluş amacını ve çalışmalar hakkında platform yöneticilerini bilgilendirdi.
Bugün 15:36 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:37 TSİ )
Mamik’e tebrik ziyareti
Bir süre önce yapılan kongre ile Kocaeli Müteahhitler Birliği başkanlığına seçilen Faruk Mamik’e tebrik ziyaretleri devam ediyor.
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Bugün 15:36 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz