Aygün’den İMO'ya kutlama ziyareti

Başkan Ok’u kutlayan milletvekili Aygün, genç ve dinamik bir kadronun yönetime gelmesinden mutluluk duyduğunu dile getirerek başarı temennisinde bulundu.

FAALİYETLERİ ANLATTI

Milletvekili Aygün’e ziyareti dolayısıyla teşekkür eden şube başkanı Tolga Ok ise, oda faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Ok, “Göreve seçildiğimiz günden bu yana sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Üyelerimiz için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.