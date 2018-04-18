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Bugün 15:38 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:40 TSİ )

Sepaş Enerji’den enerjik başlangıç

Gönüllülük esasına dayanan ve gerçekleştirdikleri farkındalık çalışmalarıyla dikkat çeken Sepaş Enerji Gönüllüleri, enerji dolu bir hafta için haftaya spor yaparak başladı

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Enerjik Günüm etkinliği kapsamında Sepaş Enerji Gönüllüleri haftanın ilk günü Sekapark’ta buluştu. 20’yi aşkın Sepaş Enerji çalışanının katıldığı etkinliğe Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar da eşlik ettik. Enerjik Günüm katılımcıları spor uzmanının da katıldığı antrenmanda mesaiye başlamadan 6 kilometrelik parkuru, tempolu yürüyüşle tamamlayarak, açma germe hareketleri yaptı. Sepaş Enerji Gönüllüleri, Enerjik Günüm sayesinde çalışma arkadaşlarını harekete ve sağlıklı yaşama teşvik etmeyi hedefliyor.

Bugün 15:38 TSİ - Ekonomi

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