Koordinasyon Merkezi İHALESİ YAPILDI

Yapıda gerçekleştirilecek dönüşüm için tadilat çalışmaları yapılacak. Merkez, konferans salonu, fuaye ve çağrı merkezi olmak üzere üç bölümden oluşacak.
90 KİŞİLİK ÇAĞRI MERKEZİ
Hazırlanan tadilat çalışmasında, projeye göre yapının doğu bölümündeki geniş kısım çağrı merkezi olarak düzenlenecek. Burada 90 kişilik çağrı merkezi oluşturulacak. Yeni oluşan mahalde bay-bayan mescit, bay-bayan wc, dinlenme alanı, ısıtma merkezi yer alacak. Proje ile ilgili önceki gün yapılan ihaleye 9 firma teklif verdi.
9 FİRMADAN TEKLİF
En düşük teklifi 2 milyon 568 bin lira ile Alimoğulları İnşaat verirken en yüksek teklif 3 milyon 248 bin lira ile Modern Yapı İnşaat’tan geldi. İhaleyi kazanan firma yer tesliminden sonra 90 gün içinde tadilat çalışmasını tamamlayacak.
FİRMA VE TEKLİFLER
Alimoğulları İnşaat 2.568.000 TL
Arıcan İnşaat 2.741.000 TL
ARC İnşaat+Celal Altun 2.777.000 TL
Akgüneş İnşaat 2.930.000 TL
Atlas BK İnşaat 3.029.000 TL
Sam İnşaat 3.119.000 TL
DK İnşaat 3.172.000 TL
Modern Yapı 3.248.000 TL
Gersut İnşaat 3.299.000 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz