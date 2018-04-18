Koordinasyon Merkezi İHALESİ YAPILDI

Yapıda gerçekleştirilecek dönüşüm için tadilat çalışmaları yapılacak. Merkez, konferans salonu, fuaye ve çağrı merkezi olmak üzere üç bölümden oluşacak.

90 KİŞİLİK ÇAĞRI MERKEZİ

Hazırlanan tadilat çalışmasında, projeye göre yapının doğu bölümündeki geniş kısım çağrı merkezi olarak düzenlenecek. Burada 90 kişilik çağrı merkezi oluşturulacak. Yeni oluşan mahalde bay-bayan mescit, bay-bayan wc, dinlenme alanı, ısıtma merkezi yer alacak. Proje ile ilgili önceki gün yapılan ihaleye 9 firma teklif verdi.

9 FİRMADAN TEKLİF

En düşük teklifi 2 milyon 568 bin lira ile Alimoğulları İnşaat verirken en yüksek teklif 3 milyon 248 bin lira ile Modern Yapı İnşaat’tan geldi. İhaleyi kazanan firma yer tesliminden sonra 90 gün içinde tadilat çalışmasını tamamlayacak.

FİRMA VE TEKLİFLER

Alimoğulları İnşaat 2.568.000 TL

Arıcan İnşaat 2.741.000 TL

ARC İnşaat+Celal Altun 2.777.000 TL

Akgüneş İnşaat 2.930.000 TL

Atlas BK İnşaat 3.029.000 TL

Sam İnşaat 3.119.000 TL

DK İnşaat 3.172.000 TL

Modern Yapı 3.248.000 TL

Gersut İnşaat 3.299.000 TL