Çok daha kolaylaştırılmış bir dijital deneyimle yenilenen Vodafone Online Mağaza, güvenilir ve hızlı alışveriş yapmak isteyen Vodafone müşterilerini akıl almaz tekliflerle hem vodafone.com.tr adresinde hem de “Vodafone Yanımda” uygulamasında bekliyor. Vodafone’un yenilenen online mağazası, lansmana özel akıllı telefonunu Red tarifeleri ile alan müşterilere tablet hediye ediyor.
Bugün 15:40 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:42 TSİ )
En iyi adres VODAFONE
Dijital yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefleyen Vodafone, online mağazasını yeniledi.
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Bugün 15:40 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz