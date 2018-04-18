En iyi adres VODAFONE

Çok daha kolaylaştırılmış bir dijital deneyimle yenilenen Vodafone Online Mağaza, güvenilir ve hızlı alışveriş yapmak isteyen Vodafone müşterilerini akıl almaz tekliflerle hem vodafone.com.tr adresinde hem de “Vodafone Yanımda” uygulamasında bekliyor. Vodafone’un yenilenen online mağazası, lansmana özel akıllı telefonunu Red tarifeleri ile alan müşterilere tablet hediye ediyor.