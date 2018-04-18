Premium ve prestij segment lastikler orijinal ekipman dünya lideri olan Pirelli’nin Türkiye operasyonu Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ Türkiye’deki ikinci nesil bayileri için “Young Stars” (Genç Yıldızlar) Projesi’ni hayata geçirdi. Geçtiğimiz aralık ayında Barkef Kuruç bayisinin 50. yılını kutlayan Pirelli, Türkiye pazarı için özel geliştirilen Young Stars Projesi ile önde gelen bayilerinin genç nesilleri ile prestij ve premium stratejisini geleceğe taşımayı hedefliyor.
Bugün 15:41 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:42 TSİ )
Pirelli’den yeni proje
Premium ve prestij segment lastikler orijinal ekipman dünya lideri olan Pirelli’nin Türkiye operasyonu Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ Türkiye’deki ikinci nesil bayileri için “Young Stars” (Genç Yıldızlar) Projesi’ni hayata geçirdi.
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Bugün 15:41 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz