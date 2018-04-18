Pirelli’den yeni proje

Premium ve prestij segment lastikler orijinal ekipman dünya lideri olan Pirelli’nin Türkiye operasyonu Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ Türkiye’deki ikinci nesil bayileri için “Young Stars” (Genç Yıldızlar) Projesi’ni hayata geçirdi. Geçtiğimiz aralık ayında Barkef Kuruç bayisinin 50. yılını kutlayan Pirelli, Türkiye pazarı için özel geliştirilen Young Stars Projesi ile önde gelen bayilerinin genç nesilleri ile prestij ve premium stratejisini geleceğe taşımayı hedefliyor.