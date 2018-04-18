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Bugün 15:42 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:43 TSİ )

Kırmızı et fiyatları düşecek

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, her sene ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarının geçici olarak arttığını belirtti.

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Tunç, konu hakkında yaptığı açıklamada, kırmızı et fiyatlarında yükselişi önlemek amacıyla 500 bin büyükbaş kesimlik hayvan ithalatı için tarife kontenjanı açılacağı yönünde haberler bulunduğunu söyledi. Kesimlik hayvan ithalatının ağustosa kadar özel sektör aracılığıyla ve yüzde 10 gümrük vergisiyle gerçekleştirileceğine dikkati çeken Tunç, gümrük vergisinin sıfıra çekilmesinin, hayvancılık sektörü için ‘cinayet’ olacağını savundu.

Bugün 15:42 TSİ - Ekonomi

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