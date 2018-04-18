Yurtdışı yükümlülüğü 702 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları şubat sonunda geçen yıla göre yüzde 2,4 artarak 233,6 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 2,9 yükselerek 702,2 milyar dolar oldu.