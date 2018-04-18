Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları şubat sonunda geçen yıla göre yüzde 2,4 artarak 233,6 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 2,9 yükselerek 702,2 milyar dolar oldu.
Bugün 15:42 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:44 TSİ )
Yurtdışı yükümlülüğü 702 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.
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Bugün 15:42 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz