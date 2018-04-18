Aktaş, 5. kez başkan seçildi

Kongrede divan başkanlığına Emin Aktaş, katip üyeliklere ise Cemil Daşdemir ve Zeki Karataş seçildi. Yapılan seçimin ardından kooperatif başkanlığına yeniden Osman Aktaş seçildi.
KURAL HATIRLATMASI
Yapılan yönetim seçiminin ardından üye aidatları aylık 150 lira olarak belirlenirken, yıllık bağış bütçesi olarak 40 bin lira olması kararlaştırıldı. Kooperatifin 84 üyesinin bulunduğu belirtildi. SGK borcu olmayan tek kooperatif olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “İş ahlakına uymayan, disiplinsiz davranışlarda bulunan herkes cezasını çekecek. Hiç kimse kooperatifimizin ve üyelerimizin geleceği ile oynamamalı” dedi.
YÖNETİM KURULU
Osman Aktaş (Başkan)
Mevlüt Kaya
Yılmaz Aktaş
Raşit Medet
Sadık Şahin
DENETİM KURULU
Ali Rıza Budak
Mehmet Nuri Yıldız
Ömer Karataş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz