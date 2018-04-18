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Aktaş, 5. kez başkan seçildi

S.S. 154 Nolu Dilovası Kamyon ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 5. olağan kongresi önceki gün kooperatif lokalinde gerçekleşti.

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Kongrede divan başkanlığına Emin Aktaş, katip üyeliklere ise Cemil Daşdemir ve Zeki Karataş seçildi. Yapılan seçimin ardından kooperatif başkanlığına yeniden Osman Aktaş seçildi.

KURAL HATIRLATMASI

Yapılan yönetim seçiminin ardından üye aidatları aylık 150 lira olarak belirlenirken, yıllık bağış bütçesi olarak 40 bin lira olması kararlaştırıldı. Kooperatifin 84 üyesinin bulunduğu belirtildi. SGK borcu olmayan tek kooperatif olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “İş ahlakına uymayan, disiplinsiz davranışlarda bulunan herkes cezasını çekecek. Hiç kimse kooperatifimizin ve üyelerimizin geleceği ile oynamamalı” dedi.

YÖNETİM KURULU

Osman Aktaş (Başkan)

Mevlüt Kaya

Yılmaz Aktaş

Raşit Medet

Sadık Şahin

DENETİM KURULU

Ali Rıza Budak

Mehmet Nuri Yıldız

Ömer Karataş

Bugün 15:43 TSİ - Gündem

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