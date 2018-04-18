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CHP Körfez’de ilk aday Taflıoğlu

CHP Körfez İlçe Örgütü’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan istifaların ardından yönetim kurulu düşmüş ve ilçeye kayyum atanması kararı alınmıştı.

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Buna göre atanacak olan geçici yönetim, Körfez’de partiyi kongreye götürecek yeni ilçe başkanı ile yönetim kurulu belirlenecek. Yapılacağı belirtilen olağanüstü kongre ile ilgili ilk adaylık açıklaması ise partinin önemli isimlerinden biri olan Asım Taflıoğlu’ndan geldi.

“BAŞKANLIĞA ADAYIM!”

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Taflıoğlu, bazı menfaat çetelerinin CHP’yi Körfez’de dizayn etme çabası içinde olduğunu dile getirdi. Düşünce özgürlüğünün olması, tek adama ve bir güruha bağlı olmadan hareket edeceklerini belirten Taflıoğlu, “Fikir yarışının partide hakim olması gerekiyor. CHP'nin Körfez’de düşürüldüğü durumdan çıkarılması ve partimizi yeniden ayağa kaldırmak adına CHP Körfez İlçe Başkanlığı’na adayım” dedi.

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