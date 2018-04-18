Takı Sempozyumu Gölcük’te başladı

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'ndeki sempozyumda konuşan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Doç. Dr. Ali Poyraz Gürson, sempozyumun 3'üncüsünü düzenlemekten mutluluk duyduğunu belirtti.

ELLİBEŞ KUTLADI

KOÜ Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Mine Can da emeği geçenlere teşekkür etti. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Gölcük'ün büyük oranda hasar gördüğünü belirterek, vatandaşlarla bunun üstesinden gelerek bugünlere geldiklerini bildirdi.

BUGÜN BİTİYOR

Vatandaşların sanatsal faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ifade eden Ellibeş, "Bu sanatsal faaliyetlerin yanı sıra bizim için önemli olan Gölcük Vizyon 2023 Projesi kapsamında 3. Uluslararası Gölcük Uygulamalı Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Sempozyumu düzenledik. Bu çalışmalara emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu. Sempozyumun bugünkü programların ardından sona ereceği belirtildi.