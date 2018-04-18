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Karamürselli öğrenciler İspanya mutfağını tanıdı

Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri, İspanya’nın Barselona şehrinde çeşitli restoranlarda staj yapma imkanı buldu

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Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri ‘Erasmus Mesleki Eğitim Öğrencileri’ hareketliliği kapsamında 3 hafta İspanya’da staj yaptı. Deniz ürünlerinde yenilikçi tatlar projesiyle yiyecek içecek hizmetleri alanı öğretmenleri İlker Güllü ve Gülay Yılmaz gözetiminde İspanya’nın Barselona şehrine giden 12 öğrenci burada çeşitli restoranlarda staj yapma imkanı buldu.

3 HAFTA SONRA DÖNDÜLER

Gezi yapma imkanı da bulan öğrenciler Barselona Sanat Müzesi, Katedrali, Sagrada Familia, Casterdefells Kalesi, La Rambla Caddesi, Gotik Sokağı gibi şehrin turist çeken önemli merkezlerini gördü. Barselona’da bisiklet turuna da katılan öğrenciler İspanyolların dünyaca ünlü danslarını izleyebilmek için Plaça Reaile de Flamenko gösterisine katıldılar. Balık ve deniz ürünleri, çikolata ve suşi workshoplarına katılan öğrenciler 3 hafta sonun da Türkiye’ye döndüler.

Bugün 15:52 TSİ - Eğitim

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