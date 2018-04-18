Erken seçim açıklamasının ardından dolar 4.06 ve euro 5.04 liraya geriledi.
Bugün 16:08 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:47 TSİ )
Dolar, seçim açıklaması sonrasında düştü!
Erken seçim açıklamasının ardından dolar 4.06 ve euro 5.04 liraya geriledi.
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Bugün 16:08 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz