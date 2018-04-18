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YÖK sınavların ertelendiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden sonra seçim tarihi açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin 24 Haziran'da olacağını bildirdi. O tarihte ise, YKS sınavı olduğu öğrenildi. Peki, YÖK'ten YKS açıklaması|YKS sınavı ne zaman yapılacak? Erken seçim tarihi YKS ile çakışıyor. YKS sınavı ertelendi mi?