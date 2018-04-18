24 Haziran 2018’de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk gelmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak YKS’nin 30 Haziran 2018 – 01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir.
Bugün 16:16 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 16:55 TSİ )
YÖK sınavların ertelendiğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden sonra seçim tarihi açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin 24 Haziran'da olacağını bildirdi. O tarihte ise, YKS sınavı olduğu öğrenildi. Peki, YÖK'ten YKS açıklaması|YKS sınavı ne zaman yapılacak? Erken seçim tarihi YKS ile çakışıyor. YKS sınavı ertelendi mi?
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Bugün 16:16 TSİ - Eğitim
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