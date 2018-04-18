Erken seçim kararı alınmasında İYİ Parti'nin önünün kesilmesinin hedeflendiği iddiaları ile İYİ Parti ile bir görüşmelerinin olup olmadığı sorulan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İYİ Parti'nin önünü kesebilmek için iktidar partisi akla ve hayale sığmayacak adımlar attı. Devleti adeta İYİ Parti'nin önüne çıkardı. Ama Sayın Akşener de bu konuda mücadelesinden vazgeçmedi. Biz elbette seçime giderken bu partilerle mutlaka görüşeceğiz dedik, iktidarla da görüşürüz dedik" dedi.
Bugün 16:19 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:28 TSİ )
SP Lideri: İYİ Parti engellenmek isteniyor!
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan "erken seçim" değerlendirmesi
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Bugün 16:19 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz