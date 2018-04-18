SP Lideri: İYİ Parti engellenmek isteniyor!

Erken seçim kararı alınmasında İYİ Parti'nin önünün kesilmesinin hedeflendiği iddiaları ile İYİ Parti ile bir görüşmelerinin olup olmadığı sorulan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İYİ Parti'nin önünü kesebilmek için iktidar partisi akla ve hayale sığmayacak adımlar attı. Devleti adeta İYİ Parti'nin önüne çıkardı. Ama Sayın Akşener de bu konuda mücadelesinden vazgeçmedi. Biz elbette seçime giderken bu partilerle mutlaka görüşeceğiz dedik, iktidarla da görüşürüz dedik" dedi.