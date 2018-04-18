Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığına aday olacak!

Kararın açıklanmasıyla yarın seçim çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Akşener, seçimlere katılamayacaklarına ilişkin iddiaları yalanladı. "Kongremizi 10 Aralık'ta gerçekleştirdik" diyen Akşener, İYİ Parti'nin 24 Haziran Pazar günü gerçekleşecek erken seçime katılabileceğini açıkladı. Akşener, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına da aday olduğunu söyledi.

Meral Akşener'in açıklamaları şöyle:

An itibari ile seçim çalışmalarına başlıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz konu sandıkların güvenliğini sağlamaktır. Başta Genel Başkan Yardımcıları ve GİK üyeleri İstanbul'da bir program başlatmıştık. İstanbullu ile buluşuyorduk. Yarından itibaren Ankara'ya dönmek zorunda kalacaklar. Biz 16 Nisan'a çalıştık. 16 Nisan'da 37 ile gitmişiz. Yarın itibarıyla sadece benim gittiğim il sayısı 54 il olacak. Dolayısıyla biz buradayız, varız. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım, 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar, siyaset simsarlarına şunu söylemek istiyorum: Korkunun ecele faydası yok.

"Hem Cumhurbaşkanlığını hem iktidarı alacağız"

Allah'ın izni ile 24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanlığını, hem iktidarı alacağız. Bu karar niye alındı? Hani Türkiye uçacaktı. Daha sonraki fasılda bunun karşılanamayacak şekilde derinleştiğini, bir an evvel seçime giderek paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. Ama buradan ilan ediyorum paçayı kurtaramayacaklar. Biz birinci kongremizi 10 Aralık'ta tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatımız buna bağlı olarak kuruldu. Ve o günden itibaren saydığınızda 10 Haziran itibarıyla seçime girmeye hazırız. İYİ Parti korkusundan, İYİ Parti'ye engel çıkarmak için bazı hukuk dışı davranış biçimlerine girildiği takdirde buradan tekraren uyarmak isterim herkes ayağını denk alsın. Dolayısıyla hakkını koruyamayan hiç kimseyi koruyamaz. Ne kadar korktuklarını iyi gördük. Hayırlı olsun herkese.