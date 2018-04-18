AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, erken seçimin 24 Haziran’da yapılacağının açıklamasından ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.
Ceyhan yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesinden sonra açıklanan 24 Haziran tarihi beklediğimiz bir tarih değildi. Artık bismillah dedik. Seçimlere hazırlığını her fırsatta yapan partimiz 24 Haziran’a da en güçlü şekilde hazırlanacaktır. Yapılan değerlendirmelerden sonra erken seçim konusunun bu kadar kısa süre sonuçlanmasının ülkemizin hem güvenlik hem de ekonomik gerekçeleri çerçevesinde alınan güzel bir karar olduğunu belirtmek isterim. Artık bu dakikadan itibaren 24 Haziran’a yönelik çalışmalarımıza başlıyoruz” ifadelerinde bulundu.
Ceyhan'dan 24 Haziran açıklaması
AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, erken seçimin 24 Haziran’da yapılacağının açıklamasından ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.
AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, erken seçimin 24 Haziran’da yapılacağının açıklamasından ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.
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Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz