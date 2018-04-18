Ceyhan'dan 24 Haziran açıklaması

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, erken seçimin 24 Haziran’da yapılacağının açıklamasından ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.

Ceyhan yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesinden sonra açıklanan 24 Haziran tarihi beklediğimiz bir tarih değildi. Artık bismillah dedik. Seçimlere hazırlığını her fırsatta yapan partimiz 24 Haziran’a da en güçlü şekilde hazırlanacaktır. Yapılan değerlendirmelerden sonra erken seçim konusunun bu kadar kısa süre sonuçlanmasının ülkemizin hem güvenlik hem de ekonomik gerekçeleri çerçevesinde alınan güzel bir karar olduğunu belirtmek isterim. Artık bu dakikadan itibaren 24 Haziran’a yönelik çalışmalarımıza başlıyoruz” ifadelerinde bulundu.