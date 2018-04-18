Cumhurbaşkanı Erdoğan, ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen ``erken seçim`` görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik" dedi. Erken seçim kararının açıklanmasının ardından CHP`den ilk açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Biz seçime hazırız” dedi.
Bugün 16:42 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:59 TSİ )
CHP'den erken seçim açıklaması
Erken seçim kararına CHP'den ilk açıklama geldi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:42 TSİ - Siyaset
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz