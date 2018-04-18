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CHP'den erken seçim açıklaması

Erken seçim kararına CHP'den ilk açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen ``erken seçim`` görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik" dedi. Erken seçim kararının açıklanmasının ardından CHP`den ilk açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Biz seçime hazırız” dedi.

Bugün 16:42 TSİ - Siyaset

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