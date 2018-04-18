Bir topu paylaşamadılar!

Normal süresi 10-10 berabere biten maçı uzatmalar sonucu 12-11 kazanan Ulusal Egemenlik Ortaokulu B takımı kürsüde yer aldı. Muhabirimiz Ahmet Akay çok çekişmeli geçen maçta yakaladığı bu görüntü ile maçın ne kadar kıran kırana geçtiğini gözler önüne serdi.