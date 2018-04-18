Normal süresi 10-10 berabere biten maçı uzatmalar sonucu 12-11 kazanan Ulusal Egemenlik Ortaokulu B takımı kürsüde yer aldı. Muhabirimiz Ahmet Akay çok çekişmeli geçen maçta yakaladığı bu görüntü ile maçın ne kadar kıran kırana geçtiğini gözler önüne serdi.
Bugün 16:51 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:52 TSİ )
Bir topu paylaşamadılar!
Okullar Arası Küçük Kızlar Basketbol Üçüncülük maçında Ulusal Egemenlik A ve B takımları İzmit Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı.
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Bugün 16:51 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz