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U-12 karmasına formalar çok yakıştı

İlimizi 21-23 Nisan tarihleri arasında Antalya’daki U-12 Türkiye şampiyonasında temsil edecek olan U-12 Kocaeli Karması yeni formaları ile görücüye çıktı.

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İlimizi 21-23 Nisan tarihleri arasında Antalya’daki U-12 Türkiye şampiyonasında temsil edecek olan U-12 Kocaeli Karması yeni formaları ile görücüye çıktı. Cuma günü Antalya’ya hareket edecek olan temsilcimiz Sueno Otel’e yerleşecek ve maçlarını bekleyecek.

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