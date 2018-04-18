İlimizi 21-23 Nisan tarihleri arasında Antalya’daki U-12 Türkiye şampiyonasında temsil edecek olan U-12 Kocaeli Karması yeni formaları ile görücüye çıktı. Cuma günü Antalya’ya hareket edecek olan temsilcimiz Sueno Otel’e yerleşecek ve maçlarını bekleyecek.
Bugün 16:51 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:53 TSİ )
U-12 karmasına formalar çok yakıştı
İlimizi 21-23 Nisan tarihleri arasında Antalya’daki U-12 Türkiye şampiyonasında temsil edecek olan U-12 Kocaeli Karması yeni formaları ile görücüye çıktı.
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Bugün 16:51 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz