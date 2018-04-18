U-12 karmasına formalar çok yakıştı

İlimizi 21-23 Nisan tarihleri arasında Antalya’daki U-12 Türkiye şampiyonasında temsil edecek olan U-12 Kocaeli Karması yeni formaları ile görücüye çıktı. Cuma günü Antalya’ya hareket edecek olan temsilcimiz Sueno Otel’e yerleşecek ve maçlarını bekleyecek.