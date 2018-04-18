Hayali nakliyat çetesi çökertildi!

Kocaeli başta olmak üzere Bolu, Bursa ve İstanbul illerinde hazırladıkları sahte ehliyet ve evraklarla anlaştıkları firmalardan çeşitli yükleri nakliye etmek üzere alan ve aldıkları malzemeleri satarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 kişilik çete polis ekipleri tarafından takibe alındı. Bolu ilinde düzenlenen operasyonda A.G. (41) ve İ.K. (42) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Bolu’da adliyeye sevk edilen ve çeşitli suçlardan kaydı olan şüphelilerden A.G. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken işlediği çeşitli suçlardan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 20 bin TL para cezası bulunan İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte evraklarla nakliye işi almışlar

Serbest kalan A.G. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir sunta fabrikasında karıştığı dolandırıcılık olayı nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Şüpheli A.G.’nin İ.K.’ye ait olan kamyonla 7 Nisan 2018 günü sahte evraklarla sunta fabrikasına gelerek 58 bin TL değerindeki suntaları İzmir’e nakliye etmek üzere aldığı ve daha sonra ortadan kaybolduğu tespit edildi. Aynı şüphelinin aynı araçla 22 Mart 2018 günü Gebze’de bulunan bir şekerleme fabrikasından 50 bin TL değerinde şekerleme ürünleri alarak yine ürünleri anlaştığı adrese teslim etmediği ortaya çıktı.

2 kişi aranıyor

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.G. Kocaeli Adliyesine sevk edilirken ifadesinde suçlamaları kabul etmediği söylediği öğrenildi. Hayali nakliyat çetesinin benzer yöntemlerle Bolu’da 2, Kocaeli’de 2, Bursa’da 2 ve İstanbul’da 1 firmadan nakliye etmek üzere mal aldıkları ancak aldıkları malları söz verdikleri adreslere teslim etmeden çeşitli yöntemlere sattıkları belirlendi. Operasyon kapsamında C.B. (43) ve K.Y. (22) isimli şüphelilerin arandığı öğrenildi.