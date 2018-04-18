İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köseler Mahallesi'nde kullanılmayan bir mantar çiftliğine operasyon düzenledi. Çiftlikte, Afganistan uyruklu 14 kişi yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Bugün 17:14 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:15 TSİ )
Kocaeli'de 14 kaçak göçmen yakalandı
Dilovası ilçesinde Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz