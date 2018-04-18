Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın tarafından Serdar Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No. 12/B İzmit Kocaeli adresinde Köyhan Etüt İnşaat Orman Ürünleri Turizm Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından işletilen bay/bayan tuvalet, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği gerekçesiyle mühürlenirken, vatandaşlar mağdur olduklarını söyledi. Tuvalet ihtiyacı için giden vatandaşlar kapıda gördükleri mühür ve tutanak karşısında şok yaşadı. Başka tuvalet olmadıklarını söyleyen vatandaşlar, belediye yetkililerinin bir an önce çözüm bulmasını istedi.
Bugün 17:27 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:28 TSİ )
Tuvaletler mühürlendi, vatandaş mağdur oldu
Her gün yüzlerce kişinin gittiği Seka Park’ta bulunan bay/ bayan tuvaletler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği gerekçesiyle mühürlenirken, vatandaşlar, mağdur oldu.
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Bugün 17:27 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz