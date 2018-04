Tuvaletler mühürlendi, vatandaş mağdur oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın tarafından Serdar Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No. 12/B İzmit Kocaeli adresinde Köyhan Etüt İnşaat Orman Ürünleri Turizm Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından işletilen bay/bayan tuvalet, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği gerekçesiyle mühürlenirken, vatandaşlar mağdur olduklarını söyledi. Tuvalet ihtiyacı için giden vatandaşlar kapıda gördükleri mühür ve tutanak karşısında şok yaşadı. Başka tuvalet olmadıklarını söyleyen vatandaşlar, belediye yetkililerinin bir an önce çözüm bulmasını istedi.