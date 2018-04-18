Başbakan açıkladı: İYİ Parti seçime...

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihini 24 Haziran 2018 Pazar günü olarak açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede, 'İYİ Parti seçime girecek mi?' sorusuna yanıt vererek “Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladıktan sonra orada hangi partilerin seçime girmeye hak kazandığı belli olur. 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir" dedi.