Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihini 24 Haziran 2018 Pazar günü olarak açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede, 'İYİ Parti seçime girecek mi?' sorusuna yanıt vererek “Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladıktan sonra orada hangi partilerin seçime girmeye hak kazandığı belli olur. 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir" dedi.
Bugün 17:34 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:48 TSİ )
Başbakan açıkladı: İYİ Parti seçime...
'İYİ Parti seçime girecek mi?' sorusuna Başbakan'dan yanıt: "Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladıktan sonra orada hangi partilerin seçime girmeye hak kazandığı belli olur”
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Bugün 17:34 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz