Vali Aksoy’un eşinin tedavisi sürüyor

Dilovası’nda otomobil, TIR ve minibüsün karıştığı feci trafik kazasında, TIR şoförü yaşamını yitirirken Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi, kaymakam ve vali yardımcılarının eşlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi yaralanmıştı. Vali yardımcıları ve kaymakam eşleri hastaneden taburcu edilirken, kolu kırılan ve omzundan yaralanan Vali Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, Gebze Fatih Hastanesi’nden Gebze Medicalpark Hastanesi’ne sevk edildi. Minibüs şoförü Mücahit Tunçbilek’in ise hayati tehlikesi devam ediyor.