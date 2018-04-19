Dün sabah, TEM Otoyolu Dilovası mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobilin çarpması sonucu sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR minibüse çarptı. TIR ile minibüs kontrolden çıkarak orta refüje girdi. Kazada, orta refüjdeki boşlukta sıkışan TIR'ın sürücüsü Ramazan Ceylan olay yerinde yaşamını yitirdi. Gebze'ye 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' için giden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, vali yardımcısı ve kaymakam eşleri, korumaların bulunduğu minibüs refüjde yan yatarak sıkıştı. Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Polis, kazaya neden olan iki otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Bugün adliyeye sevk edilen Muhammed Boyacı ile Aykut Çalık tutuklandı.
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Bir kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazada 2 tutuklama
Dilovası'nda, TIR sürücüsünün öldüğü, 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' için Gebze'ye giden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, vali yardımcıları ve kaymakam eşlerinin de arasında bulunduğu 11 kişinin yaralandığı kazada gözaltına alınan 2 otomobil sürücüsü tutuklandı.
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Bugün 09:04 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz