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Bir kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazada 2 tutuklama

Dilovası'nda, TIR sürücüsünün öldüğü, 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' için Gebze'ye giden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, vali yardımcıları ve kaymakam eşlerinin de arasında bulunduğu 11 kişinin yaralandığı kazada gözaltına alınan 2 otomobil sürücüsü tutuklandı.

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Dün sabah, TEM Otoyolu Dilovası mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobilin çarpması sonucu sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR minibüse çarptı. TIR ile minibüs kontrolden çıkarak orta refüje girdi. Kazada, orta refüjdeki boşlukta sıkışan TIR'ın sürücüsü Ramazan Ceylan olay yerinde yaşamını yitirdi. Gebze'ye 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' için giden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, vali yardımcısı ve kaymakam eşleri, korumaların bulunduğu minibüs refüjde yan yatarak sıkıştı. Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Polis, kazaya neden olan iki otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Bugün adliyeye sevk edilen Muhammed Boyacı ile Aykut Çalık tutuklandı.

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