İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne dün gelen Y.E.Ö., din hanesi bölümünde değişiklik için başvuruda bulundu. Y.E.Ö. evrak kayıt odasında beklediği sırada memurlar uyarıda bulunarak, bekleme salonuna geçmesini istedi. Evrak kayıt odasından çıkmak istemeyen Y.E.Ö. ile memurlar arasında tartışma yaşandı. Y.E.Ö. cep telefonu ile içerisinde gizli evrakların bulunduğu odada tartışmayı görüntülemek istedi. 2 memur, Y.E.Ö.'yü odadan çıkarıp, polise haber verdi. Polis, Y.E.Ö. hakkında işlem başlatırken, savcının talimatı ile cep telefonuna el konuldu. Hakkında 'Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' suçundan işlem başlatılan Y.E.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nüfus Müdürlüğü'nün gizli bölümlerinin görüntülenmesi nedeniyle şüphelinin cep telefonu incelemeye alındı.
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Devlet dairesinde kayıt yapınca gözaltına alındı
İzmit'te İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde din hanesi bölümünde değişiklik yapmak isteyen Y.E.Ö. (26), kayıt odasında cep telefonu ile çekim yapınca memurlar şikâyette bulundu. Savcının talimatı ile gizli bölümlerde çekim yapan Y.E.Ö.'nün cep telefonuna el konuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz